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"Azzurro – Storie di Mare", viaggio nelle Marche

Quinta e ultima puntata in onda oggi su Rai 1

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26 settembre 2026 | 09.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La quinta e ultima puntata di “Azzurro – Storie di Mare”, in onda su Rai 1 sabato 26 settembre alle 11.30, proporrà un viaggio nelle Marche, incentrato su tradizioni marinare, identità locale, enogastronomia tipica, valorizzazione del territorio e sinergia tra costa ed entroterra. La prima tappa sarà al porto di Fano, dove Beppe Convertini salperà a bordo di un motopeschereccio insieme a un pescatore locale per farsi raccontare i segreti dell'Adriatico, illustrare le specie ittiche più diffuse e spiegare l'evoluzione di un mestiere antico, offrendo una panoramica della città vista dal mare. Nel primo segmento della puntata, interamente dedicato alla ricchezza culturale di Fano, il conduttore intervisterà Eleonora Storoni (presidente Pro Loco Fano) sul ruolo dell'associazione nella tutela delle tradizioni cittadine e del porto. A seguire presso il Caffè del Porto, degusterà La Moretta di Fano, tipica bevanda calda dei pescatori (a base di caffè, liquori e scorza di limone) e spiegherà il percorso per farla riconoscere come patrimonio culturale immateriale dall'Unesco. Passeggerà poi nell'"El Gugul" caratteristico e storico quartiere dei pescatori, per rievocare la vita quotidiana, la solidarietà e la memoria delle famiglie di mare che lo hanno popolato. In una breve parentesi dedicata alla terra, al grano e alle tradizioni della panificazione italiana, racconterà poi i segreti del "Panbiscò". Il racconto si sposterà poi temporaneamente a Gradara, nell'entroterra pesarese con l'intervento di Tiziano Marchetti (presidente Pro Loco Gradara), che farà conoscere al pubblico il fascino del celebre borgo medievale, l'importanza della sua Rocca e il mito senza tempo di Paolo e Francesca. Tornando poi sulla costa, a Mondolfo, davanti a una tavola imbandita vista mare, Beppe Convertini con Matteo Mazzanti (Pro Loco Marotta) e Massimo Papolini (Pro Loco Mondolfo), presenteranno i piatti tipici locali e in particolare i garagoi (molluschi di mare), protagonisti da ben 77 anni di una delle sagre storiche più amate del territorio. Sul molo, presso il Circolo dei pescatori di Marotta, Beppe Convertini dialogherà inoltre con Antonino La Spina (presidente UNPLI) e Marco Silla (presidente UNPLI Marche) per fare il punto sul valore delle Pro Loco, sul volontariato nei piccoli comuni e sullo stretto legame tra la costa e l'entroterra marchigiano. La puntata, si chiuderà in barca, sulle note di un gruppo folkloristico locale con i saluti finali del conduttore che ringrazierà i telespettatori celebrando la bellezza del mosaico culturale e marittimo italiano.

Il programma è prodotto da TV Press Star’s Management Srl.

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Azzurro – Storie di Mare Rai 1 Fano Marche Gradara Mondolfo
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