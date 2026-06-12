Backstreet Boys, il nuovo singolo 'Bootle Up' nella colonna sonora di 'Paw Patrol: The Dino Movie'

I Backstreet Boys tornano con 'Bottle Up', il nuovo singolo disponibile su tutte le piattaforme digitali insieme al videoclip ufficiale. Il brano entra a far parte della colonna sonora di 'Paw Patrol: The Dino Movie', l’atteso nuovo capitolo cinematografico del celebre franchise animato, in arrivo nelle sale italiane a settembre. L’uscita del singolo 'Bottle Up' anticipa il ritorno dei Backstreet Boys sul palco della futuristica Sphere di Las Vegas, dove quest’estate procederà la residency 'Into The Millennium'. Dal debutto, avvenuto nel luglio 2025 come primo gruppo pop a esibirsi da headliner nella spettacolare venue, la band ha già conquistato oltre 575mila spettatori attraverso 35 date sold out, trasformando ogni concerto in un’esperienza immersiva senza precedenti. A rendere ancora più suggestiva la residency è la straordinaria partecipazione del pubblico: sera dopo sera, migliaia di fan vestiti in bianco affollano la venue, rendendo omaggio all’iconica copertina di 'Millennium', l’album che nel 1999 ha consacrato il gruppo nell’Olimpo della musica pop.

Da oltre trent’anni i Backstreet Boys rappresentano una delle realtà più influenti e longeve della musica internazionale. Con oltre 130 milioni di dischi venduti nel mondo, numerosi successi ai vertici delle classifiche, tournée da record e prestigiosi riconoscimenti, il gruppo detiene il primato di boy band più venduta della storia della musica. Nel 2019 i Backstreet Boys hanno pubblicato 'Dna', il decimo album in studio accolto con entusiasmo da pubblico e critica e candidato ai Grammy Awards. Accompagnato dalla hit 'Don’t Go Breaking My Heart', il progetto ha debuttato direttamente al primo posto delle classifiche, riportando la band nella Top 10 della Billboard Hot 100 per la prima volta dopo un decennio. Il successo dell’album ha dato vita al 'Dna World Tour', che ha registrato oltre tre milioni di biglietti venduti e una lunga serie di sold out nelle principali arene di Nord America, Europa, Asia e Sud America.

Nel 2023 i Backstreet Boys hanno inoltre pubblicato il loro primo album natalizio 'A Very Backstreet Christmas', un progetto attesissimo che ha conquistato il primo posto della Billboard Hot Holiday Albums Chart e l’ingresso nella Top 20 della Billboard 200, confermando ancora una volta la straordinaria capacità del gruppo di attraversare generazioni e continuare a lasciare il segno nella cultura pop contemporanea. Con un repertorio che ha definito un’epoca e una carriera costellata di traguardi senza precedenti, i Backstreet Boys continuano a reinventarsi, mantenendo intatto quel legame speciale con il pubblico che li ha resi una delle band più amate della storia della musica.