circle x black
Cerca nel sito
 

Ballando con le stelle 2025, Carlucci svela le prime coppie in pista

Al via il prossimo sabato 27 settembre in prima serata su Rai1

Fabio Fognini, Francesca Fialdini e Marcella Bella (Fotogramma/Ipa)
Fabio Fognini, Francesca Fialdini e Marcella Bella (Fotogramma/Ipa)
30 agosto 2025 | 13.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il tennista Fabio Fognini sarà affiancato da Giada Lini, la cantante Marcella Bella farà coppia con Chiquito e la conduttrice Francesca Fialdini sarà la 'dama' di Giovanni Pernice. Sono i primi abbinamenti di 'Ballando Con Le Stelle' svelati poco fa sui social dalla capitana della trasmissione Milly Carlucci.

La nuova stagione del programma, che quest'anno vedrà Paolo Belli nel ruolo di ballerino sostituito da Massimiliano Rosolino in quello di 'assistente' al fianco della Carlucci, prenderà il via il prossimo sabato 27 settembre in prima serata su Rai1.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ballando con le stelle oggi ballando con le stelle 2025 cast ballando con le stelle 2025 quando inizia ballando con le stelle data
Vedi anche
Julia Roberts, il primo red carpet al Lido dell'iconica 'Pretty Woman' - Video
News to go
Siti sessisti, informativa in Procura a Roma. Meloni: "Disgustata"
Momento storico a Venezia 2025, Julia Roberts sbarca per la prima volta al Lido
Mostra Venezia 2025, 'Jay Kelly' e 'Bugonia': le videonews delle nostre inviate
News to go
Allerta maltempo sull'Italia, le regioni colpite
Clooney con Amal sul red carpet al Lido: "Mi dispiace, non ho voce" - Video
News to go
"Smartworking crea lavoro per donne e il Sud": lo studio Bankitalia
News to go
Scioperi a settembre per treni, aerei e mezzi pubblici: le date
News to go
Evasione fiscale, allarme Corte Conti: incassato meno di un quinto di quanto accertato
News to go
Influenza, si teme possa essere una delle peggiori degli ultimi anni: perché
Mostra Venezia, videonews dalle nostre inviate Lucrezia Leombruni e Loredana Errico
Venezia 2025, standing ovation per Sorrentino: 8 minuti di applausi - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza