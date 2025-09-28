circle x black
Ballando con le stelle, Francesca Fialdini vince la prima puntata

In onda la prima serata della 20esima edizione

Milly Carlucci e Massimiliano Rosolino - (Ipa)
28 settembre 2025 | 10.37
Redazione Adnkronos
Ballando con le stelle è tornato. Ieri sera, sabato 27 settembre 2025, è andata in onda la prima puntata di questa ventesima edizione del programma condotto da Milly Carlucci su Rai1. Con Paolo Belli, per anni volto fisso del programma, sceso in pista, al fianco della conduttrice c'è Massimiliano Rosolino.

A mettersi in gioco sulla pista da ballo anche i volti tv Francesca Fialdini, Martina Colombari, Andrea Delogu, la Signora Coriandoli (all'anagrafe Maurizio Ferrini), Beppe Convertini, Nancy Brilli, dalla musica Rosa Chemical e Marcella Bella, e dal mondo dello sport Filippo Magnini, Fabio Fognini.

Francesca Fialdini vince la prima serata, chi è stato eliminato

Grande attenzione ieri sera per il debutto in pista da ballo di Barbara D’Urso e del suo maestro Pasquale La Rocca che hanno ballato una sensualissima Rumba. Ma ad aggiudicarsi la serata sono stati Francesca Fialdini e Giovanni Pernice.

Nessun concorrente è stato eliminato nella puntata di ieri 27 settembre.

