Su Instagram le card delle coppie in gara
L'assenza scontata di Andrea Delogu a Ballando con le stelle, in onda stasera su Raiuno, viene sostanzialmente ufficializzata dal profilo Instagram della trasmissione condotta da Milly Carlucci. La conduttrice ha appena perso il fratello Evan, morto a Bellaria in un tragico incidente in moto.
Sul social compaiono le card di tutti i concorrenti abbinati ai propri maestri in vista del televoto che contribuisce a determinare la classifica. Manca, come previsto, la foto di Delogu e del suo maestro Nikita Perotti.