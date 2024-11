Dopo l'infortunio di Samuel Peron, in arrivo un nuovo ballerino per l'ex nuotatrice

Federica Pellegrini è entrata a Ballando con le stelle come campionessa di nuoto. Ma ha dimostrato con grande tenacia di esserlo anche nel dance show di Rai 1. Dall'esclusione di Angelo Madonia all'infortunio di Samuel Peron: la settimana per lei è stata un susseguirsi di "problemi". Nonostante le difficoltà, la 36enne non si è arresa. E la produzione di Ballando ha trovato una soluzione: arriva in suo soccorso il nuovo partner di ballo, Pasquale La Rocca.

Federica Pellegrini sul caso Madonia

Federica Pellegrini ha detto la sua sul caso di Angelo Madonia: “Sabato sera è stato buttato all'aria un rapporto che si era creato in due mesi di lavoro”, ha detto l’ex nuotatrice, con grande delusione.

Sullo scontro accesso che ha avuto Madonia con Selvaggia Lucarelli, Pellegrini ha detto: “Rovinare quel momento è stato brutto. Mi ha deluso, mi sono sentita tagliata fuori, da sola in un gioco che non mi appartiene. C'è stato grosso scompiglio e io ho alzato le mani, ci sono rimasta davvero molto male”, ha detto.

Sono state mandate delle clip in cui dietro le quinte delle puntate precedenti Federica era isolata, mentre Madonia si trovava sempre accanto della sua fidanzata, Sonia Bruganelli: “Non avrei avuto problemi a dire che con Angelo la sintonia non c'era. Se lui è stato allontanato non è dipeso da me”, ha concluso la Pellegrini.

Dopo l’esclusione di Madonia, è arrivato in soccorso della concorrente Samuel Peron, che in questi giorni ha provato duramente al suo fianco. Tuttavia, il maestro ha subito un infortunio al ginocchio e questa sera è arrivato in studio con le stampelle.

Ma per Federica Pellegrini non è arrivato ancora il momento di abbandonare la gara. La produzione di Ballando con le stelle, infatti, ha pensato di affiancarle Pasquale La Rocca, che dopo il ritiro di Nina Zilli può correre in soccorso della nuotatrice.