circle x black
Cerca nel sito
 

Ballando, D'Urso 'festeggia' con Fognini: "Siamo i primi degli ultimi"

La conduttrice è arrivata terza ex aequo con l'ex tennista nella finale del dance show di Rai 1

Barbara D'Urso e Fabio Fognini - Instagram
Barbara D'Urso e Fabio Fognini - Instagram
21 dicembre 2025 | 11.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Festeggiamenti speciali per Barbara D'Urso e Fabio Fognini. La conduttrice televisiva e l'ex tennista hanno chiuso la finale di Ballando con le stelle al terzo posto ex aequo dopo aver perso le rispettive semifinali con Andrea Delogu, poi vincitrice della 20esima edizione, e Francesca Fialdini, ma non hanno rinunciato al buon umore.

In una storia Instagram pubblicata da D'Urso infatti si vedono i concorrenti festeggiare la fine del programma, con la conduttrice che, alle 3 di notte e con uno spritz in mano, non ha rinunciato a un ultimo siparietto social con Fognini.

"C'è anche il terzo classificato!", ha urlato D'Urso inquadrando l'ex tennista, "sei in un video. Terzi classificati: evviva!". Pronta, come sempre, la risposta ironica di Fognini: "Siamo i primi degli ultimi", ha detto provocando le risate della conduttrice

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ballando ballando con le stelle d'urso ballando fognini ballando
Vedi anche
Turismo alberghiero tra i pilastri dell'economia italiana
News to go
Natale, 30 milioni di regali indesiderati: un italiano su 5 li rivende
Putin e l'ironia su Zelensky: "Un attore di talento" - Video
News to go
Milioni di italiani in partenza tra Natale e Befana
News to go
TikTok firma l'accordo per la vendita dell'attività in Usa
Accordo Ue sull'Ucraina nella notte, Meloni: "Soddisfatta, ha vinto il buonsenso" - Video
Ucraina, Tajani a Putin: "Nell'Ue nessun maialino, solo leader eletti" - Video
News to go
Affitti, quanto pesano in Italia: il caso Milano e la mossa Ue
News to go
Promessa di boom economico e dito puntato contro Biden, il discorso di Trump
Leone XIV al Senato, La Russa gli dona una 'campanella' - Video
News to go
Legge 104 e smart working, le novità dal 2026
Askatasuna, perquisizioni nel centro sociale di Torino: la videonews


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza