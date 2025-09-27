"Sei stato deludente". Selvaggia Lucarelli 'apre il match' con Fabio Fognini a Ballando con le stelle nella prima puntata dello show di Raiuno. L'esibizione dell'ex tennista azzurro, in coppia con Giada Lini, non entusiasma la giurata. "Sei un po' fregato dalle aspettative, che erano altissime nei tuoi confronti", dice Lucarelli, provocando la risposta immediata di Fognini ("Di chi?"), personaggio estremamente 'esuberante' sui campi da tennis.

"Ritenevo che potessi fare molto di più. Ho trovato la coreografia un po' noiosa, ti ho trovato inespressivo. Non c'era intenzione nello sguardo. Sei molto bello e telegenico, sei stato un po' deludente", dice Lucarelli. Fognini incassa e replica: "Sono stato serio, per una volta. Io rido sempre, dietro le quinte ero pensieroso e non cupo. Per me è una cosa nuova e va affrontata". Quindi, la chiusura con il sorriso: "Selvaggia è stata cattiva in modo costruttivo, lo prendo come un incoraggiamento... Non si è presentata benissimo". Al momento del voto, Lucarelli mostra il 6, voto più alto rispetto ad altri colleghi. Appuntamento per il secondo set la prossima settimana.