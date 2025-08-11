circle x black
'Ballando', Pasquale La Rocca ci sarà: "Ho capito che questo viaggio non è ancora finito"

La spiegazione del ballerino

Pasquale La Rocca - Fotogramma/IPA
11 agosto 2025 | 10.24
Redazione Adnkronos
Pasquale La Rocca sarà di nuovo a Ballando con le stelle. Il ballerino, da tempo maestro del dance show di Rai 1, ha confermato la sua presenza per la nuova stagione che partirà ad autunno. Il suo ritorno, tuttavia, non era dato per scontato perché nel corso della scorsa edizione La Rocca aveva fatto intendere che quella sarebbe stata la sua ultima partecipazione.

Con un post condiviso sul suo profilo Instagram, il ballerino ha spiegato: "Grazie di cuore per i meravigliosi messaggi che mi avete inviato per il mio ritorno a 'Ballando con le stelle' quest'anno. Negli ultimi tre anni da quando tutto questo è iniziato mi sono sentito parte di una grande famiglia: quella di Ballando, ma soprattutto la vostra. Ognuno di voi mi ha fatto sentire ancora più speciale...e per questo vi sarò sempre grato".

"Lo scorso anno - continua il maestro di ballo - avevo detto che quella poteva essere la mia ultima stagione, perché in quel momento lo sentivo nel profondo. Ma la vita ci sorprende: è un susseguirsi di fasi, di transizioni e di svolte inattese. Dopo un periodo intenso e ricco di emozioni, ho capito che questo viaggio non era ancora finito". E poi conclude: "Ed eccomi qui, pronto e felice di vivere con voi il grande 20esimo anniversario di Ballando con le stelle. Viva le emozioni che ci uniscono".

Il commento di Selvaggia Lucarelli

Ad anticipare il dietrofront del ballerino era stata Selvaggia Lucarelli, che aveva commentato ironicamente l'annuncio della partecipazione di Barbara D'Urso. La giurata aveva condiviso su Instagram la foto di Pasquale La Rocca, da sempre suo ballerino preferito, e aveva scritto: "Se le date lui sappiate che sarà guerra e non farò prigionieri".

