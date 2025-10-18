circle x black
Cerca nel sito
 

Ballando con le stelle, Carlucci: "Un grandissimo abbraccio a Ranucci"

Le parole della conduttrice nel corso della puntata del dance show di Rai 1

Milly Carlucci e Sigfrido<b>﻿</b> Ranucci - Fotogramma/ipa
Milly Carlucci e Sigfrido﻿ Ranucci - Fotogramma/ipa
18 ottobre 2025 | 23.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Un grandissimo abbraccio a Sigfrido Ranucci", così Milly Carlucci ha espresso la sua solidarietà al giornalista e conduttore di Report in seguito all'attentato di giovedì sera, 16 ottobre, quando l'esplosione di una bomba ha distrutto la sua auto e quella di sua figlia davanti alla casa appena fuori Roma dove Ranucci abita con la famiglia.

"A nome di tutto il gruppo di Ballando con le stelle, vogliamo dedicare un grandissimo abbraccio a Sigfrido Ranucci, alla sua famiglia e anche alla famiglia di Report", ha detto Milly Carlucci, tra gli applausi del pubblico in studio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ballando con le stelle milly carlucci ranucci rai 1 ballando oggi
Vedi anche
Festa del Cinema di Roma, Angelina Jolie su Gaza: "Sistema internazionale insufficiente"
Trump promuove Zelensky: "Ha una giacca bellissima" - Video
Can Yaman, la fan 84enne alla Festa di Roma: "E' il mio mito, ho il poster in camera" - Video
Trump e i Tomahawk: "Ucraina li vuole, ma servono anche a Usa" - Video
Santanchè a Washington: "Qui palcoscenico di pace, governo ha scelto da che parte stare" - Video
Funerali carabinieri uccisi, applausi all'uscita dei feretri - Video
Attentato a Ranucci, un vicino di casa: "Ho sentito il botto, c'erano tre ragazzi nel terreno di fronte" - Video
Trump, la risposta 'comica' su Putin e i Tomahawk: "Mi ha chiesto di darli all'Ucraina" - Video
Buscemi contestata in sinagoga a Milano: "Lasciatemi finire"
Mo, flash mob giovani ebrei a Milano
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Per te' e 'Breve storia d’amore': videonews dalla nostra inviata
Femminicidio Pamela Genini, legale Soncin: "Non è consapevole di quello che è successo" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza