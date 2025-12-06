circle x black
Ballando, gaffe Mariotto: "Brava Ferilli". Ma è Nancy Brilli

Il saluto all'attrice in diretta su Rai 1

Milly Carlucci, Nancy Brilli - Ballando con le stelle
Milly Carlucci, Nancy Brilli - Ballando con le stelle
06 dicembre 2025 | 22.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Guillermo Mariotto show. La prima semifinale di Ballando con le stelle è partita col botto. Ad aprire la pista dello spareggio, Nancy Brilli e Filippo Zara con una performance promossa a pieni voti da tutta la giuria.

A dare spettacolo è stato, però, Guillermo Mariotto che nel commentare l'esibizione dell'attrice ha avuto un lapsus: "Io sostengo che il ballo fa bene a tutte le donne... guardate alla Ferilli cosa ha fatto". Un riferimento che non è sfuggito alla stessa Nancy Brilli, che al microfono ha urlato: "Ciao Sabrina", rivolgendosi all'attrice Sabrina Ferilli.

"Confondo le Brilli con le Ferilli", ha detto Mariotto per discolparsi. Ma non è finita qui... pochi minuti dopo il lapsus si è ripresentato: "Dalla Ferilli questo ballo non ce lo aspettavamo", ha detto, scatenando una grassa risata tra la giuria e il pubblico. A chiudere il siparietto, l'attrice e concorrente, che dopo aver visto un '10' dalla paletta di Mariotto, ha detto scherzando: "L'ha dato alla Ferilli, non a me".

