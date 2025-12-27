circle x black
Ballando, la domanda che imbarazza Delogu: "Con Nikita solo amicizia perché..."

L'ennesimo chiarimento della coppia vincitrice di Ballando con le stelle

Delogu e Perotti - fotogramma/ipa
27 dicembre 2025 | 11.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

I fan di Andrea Delogu e Nikita Perotti non si arrendono. Nonostante i ripetuti chiarimenti, continua a crescere la curiosità sul rapporto tra i due vincitori di Ballando con le stelle, tra indiscrezioni e domande sui social. In molti sperano che l'intesa vista in pista possa trasformarsi in qualcosa di più di una semplice amicizia.

Durante una diretta Instagram, un fan ha chiesto apertamente perché abbiano scelto di rimanere solo amici. La domanda ha creato un momento di imbarazzo tra i due, risolto subito con una risposta ironica da parte della conduttrice televisiva. Perotti: "Rispondi tu dai, sei tu quella più grande". Netta è stata la risposta di Delogu: "Perchè io ho 43 anni, lui 21. Non è una questione di differenza di età, é solo la sua età il problema".

I due sono tornati nuovamente sull'argomento. Lo avevano fatto qualche giorno fa in collegamento con 'La volta buona': "Abbiamo specificato che c’è una bellissima e unica amicizia", aveva fatto chiarezza Perotti. Sulla stessa linea Delogu: "Siamo speciali, la gratitudine provo nei suoi confronti è unica".

Se sul piano personale non ci sono sviluppi, il rapporto professionale tra i due si è intensificato dopo Ballando con le stelle: Nikita infatti è diventato una presenza fissa tra il cast de 'La porta magica', programma di Delogu. "Il nostro percorso non finisce con Ballando, Nikita sa stare davanti alle telecamere, sa quando parlare. In tv sta bene, e gli ho detto di venire qui con me", aveva spiegato lei.

