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Ballando, Giovanni Pernice e Noemi Bocchi dopo lo scontro con Mariotto: "Bisogna focalizzarsi sul ballo"

La coppia a La Volta Buona commenta il botta e risposta di sabato scorso: "Non c'è connessione"

Giovanni Pernice e Noemi Bocchi sulla sinistra, Guillermo Mariotto sulla destra
Giovanni Pernice e Noemi Bocchi sulla sinistra, Guillermo Mariotto sulla destra
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26 ottobre 2026 | 16.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Si torna a parlare in tv del botta e risposta andato in onda sabato sera durante l'ultima puntata di Ballando con le Stelle tra Guillermo Mariotto e Giovanni Pernice, che in questa edizione gareggia in coppia con Noemi Bocchi, compagna di Francesco Totti. 

"Non importa il tuo voto, il tuo numero non ci interessa, dacci zero, tanto è uguale", aveva detto il ballerino in puntata, provocando l'ira del giurato che aveva replicato: "Sei maleducato e fuori luogo".

Oggi, a La Volta Buona, sempre su Rai 1, è andato in onda un servizio in cui sono state raccolte le impressioni di Pernice e Bocchi subito dopo l'esibizione e lo scontro con Mariotto.

"Cosa frullava nella mia testa? Io dico...tutta la settimana noi ci facciamo un mazzo tanto, perdiamo tutto quello che abbiamo nel corpo per poi sentire quelle cose belle", afferma Bocchi ironicamente. "Io ascolto, arrivo a casa, penso e poi ci pensa Giovanni", ha aggiunto. Pernice, invece, ha incalzato: "Tu capisci (ha detto rivolgendosi all'inviato del programma di Caterina Balivo, ndr) che non c'è una connessione tra la settimana che abbiamo fatto, e in cui ci siamo spaccati con tutte le prese, e il suo commento. Invece di dire che il ballo è bello dice 'Ho capito perché Francesco ha deciso di mettersi con te'. Noi ci impegniamo tutta la settimana. Bisogna focalizzarsi su ciò che è il ballo non sul resto".

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