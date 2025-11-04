circle x black
Padre gli lascia l'eredità a sua insaputa. E lui scrive a 'Chi l'ha visto?': "Ero io quel bimbo"

Da un'anticipazione della puntata in onda mercoledì 5 novembre alle 21.20 su Rai3 risulta che il figlio mai riconosciuto ha contattato la redazione

La foto del bimbo mai riconosciuto di tanti anni fa, oggi destinatario di un'eredità. Immagine da 'Chi l'ha visto?'.
04 novembre 2025 | 15.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Storia a lieto fine a 'Chi l'ha visto?'. Da un'anticipazione della puntata in onda mercoledì 5 novembre alle 21.20 su Rai3 sembra siano arrivate alla fine le ricerche dell'uomo, che ha ricevuto un'eredità dal padre che non aveva mai conosciuto e che si erano concentrate a Trieste. E' stato lui a scrivere alla trasmissione, dicendo "sono io quel figlio mai riconosciuto".

Gli altri casi di domani

'Chi l'ha visto?' ritrova, poi, dopo un anno una donna scomparsa. E si riaccende la speranza per gli altri familiari. La mamma di Alessandro Venturelli, che si è allontanato cinque anni fa da Sassuolo, parla in diretta da Torino, dopo alcune segnalazioni che portano al capoluogo piemontese.

Gli interrogativi sull'aggressore della donna accoltellata a Milano

In chiusura anche il caso dell'uomo che, a Milano, ha accoltellato una donna sconosciuta. I carabinieri hanno mostrato la foto e la sorella l’ha riconosciuto, permettendone l'arresto. Durante la trasmissione ci si chiede perché circolasse indisturbato se aveva già accoltellato due persone nella bergamasca.

