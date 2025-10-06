'Bar da Mù', il musical che racconta la violenza di genere e storie di coraggio

Dal 17 ottobre, il palco del Teatro Albertino di Roma si accenderà con le atmosfere retrò e le musiche coinvolgenti di 'Bar da Mù', lo spettacolo musicale originale scritto da Martina Ferrazzano, Raffaele Fracchiolla e Marianna Ferrazzano e interpretato dal Gruppo Teatrale de’ 'I SognAttori' di San Giuda Taddeo. Il musical andrà in scena per due weekend consecutivi: 17-18-19 e 24-25 ottobre. Ambientato nella Roma degli anni Trenta, lo spettacolo trasporta il pubblico sulle rive del Tevere all'interno del "Bar da Mù" che, gestito dall'energica Claudia, è un vero e proprio rifugio per anime in cerca di una seconda possibilità. Qui si intrecciano le vite di vari personaggi, tra cui quella di Cesco, un ragazzo dal cuore spezzato che spera di ricominciare. Il destino, però, lo mette di fronte al suo passato: proprio al bancone del bar incontra Marzia, la donna che anni prima lo aveva abbandonato senza una spiegazione e che ora è promessa sposa del temuto boss del quartiere.

A rendere ancora più coinvolgente l'atmosfera contribuisce una colonna sonora d'eccezione, con brani di artisti come Mannarino, Vinicio Capossela e Fred Buscaglione. Tutte le musiche, ri-arrangiate per l’occasione e cantate dal vivo, creano un tappeto sonoro che fonde la tradizione cantautorale italiana con l'energia del musical. La messa in scena è arricchita dalle scenografie a cura di Marianna Ferrazzano e Raffaele Fracchiolla, che ricostruiscono un angolo di Roma sparita, e dalle coreografie di Marianna Ferrazzano, che animano i momenti corali dello spettacolo.

Il musical 'Bar da Mù' è una commedia leggera e adatta a tutta la famiglia, in cui si ride e ci si commuove, grazie alla capacità di trattare temi dal forte impatto sociale e decisamente attuali. "Abbiamo voluto usare il linguaggio coinvolgente e leggero della commedia musicale per dare voce a storie complesse e necessarie", dichiarano i registi e autori del musical, Martina Ferrazzano e Raffaele Fracchiolla. "In 'Bar da Mù', la musica e la narrazione si fondono per esplorare la resilienza umana, dimostrando come la solidarietà e l'unione possano diventare strumenti concreti per affrontare le avversità e costruire un futuro di speranza".A testimonianza di questo impegno, il ricavato dello spettacolo “Bar da Mù” sarà interamente devoluto in beneficenza per sostenere le attività della parrocchia di San Giuda Taddeo di Roma.