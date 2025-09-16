circle x black
Cerca nel sito
 

Barbara D'Urso, infortunio alle prove a Ballando con le stelle: debutto a rischio?

Il racconto della conduttrice sui social

Barbara D'Urso - fotogramma/ipa
Barbara D'Urso - fotogramma/ipa
16 settembre 2025 | 11.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ahia... che male! Per Barbara D'Urso è un inizio difficile quello a Ballando con le stelle, cominciato con qualche difficoltà fisica. La conduttrice televisiva ha raccontato sui social di aver subito un piccolo infortunio alla gamba durante le prove insieme al ballerino Pasquale La Rocca.

D’Urso si è sottoposta a un'ecografia e ora sta ricevendo le giuste cure dalla sua fisioterapista. “Ti prego, dimmi che potrò partecipare almeno alla prima puntata”, ha detto nel filmato condiviso sui social mentre la fisioterapista le massaggiava la zona dolorante, il tendine in particolare.

Oggi la conduttrice ha voluto mandato un messaggio ai follower mentre si dirigeva verso la sala prove: “Io non mollo mai, figuriamoci se si molla all’inizio, io non mollo nemmeno alla fine e nemmeno durante”. Sembra, dunque, tutto sotto controllo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ballando con le stelle barbara d'urso milly carlucci rai 1
Vedi anche
News to go
Debito pubblico in calo a luglio, cosa dice Bankitalia
News to go
Meloni: "Senza informazione libera non c'è vera democrazia"
News to go
Scuola, si torna tra i banchi
News to go
Influenza, la vaccinazione non decolla: i dati
Elly Schlein a Giorgia Meloni. "Alimenta clima incandescente, irresponsabile" - Video
Gentiloni a Ventotene: "Toccherà all'Europa essere il baluardo della democrazia"
Tajani e Gasparri, sfida a racchettoni in spiaggia con l'eurodeputata Ppe Kircher - Video
"Lo abbiamo preso", Trump e l'annuncio sul killer di Charlie Kirk - Video
'Bella Ciao' sui proiettili del killer di Charlie Kirk - Video
News to go
Trump: "Droni russi in Polonia forse un errore"
News to go
Accordo da 300 miliardi di dollari tra OpenAI e Oracle
News to go
Prezzi degli alimenti tornano a crescere dopo due mesi: burro, olio e riso al top


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza