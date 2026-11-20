La giornalista torna su Rai2 dal 24 novembre e, in un'intervista al 'Venerdì', parla del rapporto con la Rai, di 'Chi l'ha visto?', della sua autonomia e del perché non sono andate in porto le interviste a Grillo e Vannacci.

Saranno l'ex capitano della Roma Francesco Totti, l'attore Pierfrancesco Favino e Gemma Galgani, volto simbolo di 'Uomini e donne', i primi ospiti della nuova stagione di 'Belve', al via il 24 novembre su Rai2. A confermarlo è Francesca Fagnani in un'intervista pubblicata oggi sul Venerdì di Repubblica, nella quale la giornalista torna anche sulle tensioni vissute negli ultimi mesi in Rai e sulla decisione di chiedere in estate la rescissione del contratto. "Ci sono stati", spiega, "dei comportamenti scorretti nei miei confronti e mi sono mossa di conseguenza".

Fagnani evita però di entrare nel dettaglio della vicenda e precisa: "Non ho rilasciato commenti perché penso che le comunicazioni interne debbano rimanere tali. È la mia linea da sempre. Se avessi avuto problemi di libertà d'espressione o di altro tipo per cui era giusto parlare pubblicamente, l'avrei fatto. Ma non è questo il caso".

La conduttrice conferma inoltre di aver accettato prima dell'estate la proposta di guidare 'Chi l'ha visto?', poi non concretizzatasi. "Quando mi è stato proposto ho detto subito di sì con entusiasmo", racconta. E aggiunge: "Non l'avrei reinventato, ci avrei semplicemente messo la mia personalità".

Parlando del suo rapporto con la politica, rivendica la propria autonomia: "Ho sempre lavorato in modo molto indipendente rispetto alla politica. Non dovendo restituire alcun tipo di favore, a destra, sinistra, blu, gialli, verdi, centro, non sono mai stata una risorsa a disposizione dei partiti".

Nell'intervista trova spazio anche il racconto del mancato accordo con Beppe Grillo, inizialmente atteso tra gli ospiti di 'Belve'. "Ma non è che puoi decidere tu le domande amico mio. E no!", afferma Fagnani.

Quanto a Roberto Vannacci, la giornalista rivela che la sua partecipazione al programma era stata proposta in passato ma che preferì rinunciare: "A me non piace togliere la parola a nessuno. Però quando mi è stato proposto era in una fase di campagna promozionale e non volevo che Belve fosse utilizzato come uno strumento, né da lui né da nessuno".

Parlando infine della sua vita privata e del rapporto con Enrico Mentana, suo compagno "da quattordici anni", Fagnani osserva che "cambiano le esigenze e sicuramente cambia l'amore" e definisce l'innamoramento "una fase idilliaca che dura sempre poco, secondo me in tutte le storie". Alla domanda su cosa duri invece nella coppia risponde: "Un'idea di famiglia".