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Belve, gli ospiti della puntata di domani: Carlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo

Il programma di Francesca Fagnani in onda alle 21.20 su Rai 2

Francesca Fagnani (Ipa)
Francesca Fagnani (Ipa)
13 aprile 2026 | 06.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Carlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo sono gli ospiti della seconda puntata di 'Belve', il programma di Francesca Fagnani, in onda domani martedì 14 aprile alle 21.20 su Rai 2 e on demand su Raiplay e Disney+.

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Nei suoi consueti faccia a faccia, la giornalista si confronta, senza sconti, con personaggi del mondo dello spettacolo, del costume e della cronaca, ospiti che sono disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle sue domande chiare, dirette e spesso irriverenti.

Non mancherà come di consueto la sigla di chiusura con tutti i 'fuori onda' degli ospiti, uno dei momenti più attesi dal pubblico. Da quest'anno inoltre, vanno in onda anche i provini di 'Belve', con le interviste a persone comuni.

Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma sono state le ospiti della prima puntata.

Riproduzione riservata
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belve belve ospiti belve ospiti prossima puntata belve ospiti 14 aprile 2026 francesca fagnani francesca fagnani belve
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