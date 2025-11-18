Dopo una settimana di stop per lasciare spazio al tennis torna 'Belve'. Sullo sgabello di Francesca Fagnani stasera si alternano quattro ospiti e nello studio torna ancora con una speciale sorpresa Maria De Filippi.

Gli ospiti della terza puntata

Gli ospiti di oggi sono Eva Herzigova, Cristiano Malgioglio, Genny Urtis e BigMama. Dopo i faccia a faccia, con le domande della conduttrice a 360 gradi, sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti, diventato ormai negli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico di 'Belve'.

L'anticipazione di Malgioglio

Malgioglio racconta a Fagnani il dolore per la perdita della madre e l'ultima lettera "per dirle tutto". Ma anche i suoi irresistibili "capricci da diva" e la rivelazione di un inedito e misterioso tatuaggio, oltre ai suoi tre dedicati a Jennifer Lopez. Fagnani chiede: "Dove sono?". "Sulla schiena, sulla gamba e uno sulla natica" dice Malgioglio. "E sulla natica cosa ha tatuato?", indaga Fagnani. "La bocca di J.Lo. Se vuoi te la faccio vedere", dice Malgioglio. "No, ci credo", ribatte ironica la giornalista.

L'anticipazione di Eva Herzigova

"Era già finito il mio matrimonio. Con DiCaprio c’è stato un incontro, simpatico, dai…". Risponde così Eva Herzigova alla domanda di Francesca Fagnani ("Ora può dirlo, c'è stato un amore?") su un presunto flirt della ex modella con Leonardo DiCaprio, che secondo i tabloid sarebbe stato causa della fine del suo matrimonio con il batterista di Bon Jovi, Tico Torres.

E ancora: sulle foto, esplicite, del marito con una ragazza, Fagnani domanda: “Ha saputo superare e anche perdonare?”. “Trovo che, soprattutto se ci sono dei figli, uno deve combattere. Per foto così non vale la pena rompere qualcosa di più importante” risponde Herzigova. “Certo, più delle foto era quello che raccontavano. Il tradimento è un’ipotesi che lei contempla in una relazione?” aggiunge Fagnani. “È la donna che sceglie sempre di stuzzicare e l’uomo in quel momento è debole” dice Herzigova. “Però - interviene subito Fagnani - la donna tentatrice e l’uomo vittima della tentazione non corrisponde” alla realtà!

Quando e dove vedere la puntata

L'appuntamento è alle 21.25 su Rai2 e on demand su RaiPlay.