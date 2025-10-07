circle x black
Cerca nel sito
 

Ben Affleck e Jennifer Lopez di nuovo insieme… ma solo per una sera

Alla prima del musical 'Kiss of the Spider Woman', l'ex coppia più chiacchierata di Hollywood sfila sul red carpet. Tra flash, sorrisi e una mano sulla vita, la tensione è tutta da interpretare

Ben Affleck e Jennifer Lopez - Ipa
Ben Affleck e Jennifer Lopez - Ipa
07 ottobre 2025 | 11.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È stato un red carpet da déjà vu per i fan di Hollywood: Ben Affleck e Jennifer Lopez di nuovo fianco a fianco, ma stavolta niente romanticismi, solo affari. I due ex più iconici degli anni 2000 si sono ritrovati lunedì sera alla prima newyorkese del musical 'Kiss of the Spider Woman', film che segna un crocevia professionale (e forse emotivo) per entrambi.

J.Lo è la star della pellicola, mentre Ben ha firmato da produttore esecutivo attraverso la sua casa di produzione Artist Equity, fondata con l'amico di sempre Matt Damon. E se la chimica sullo schermo è un mestiere, sul tappeto rosso sembra ancora qualcosa di naturale: sguardi complici, sorrisi da copertina e persino una mano posata sulla vita di lei. Coreografia da ex con esperienza, come sottolinea il sito di gossip Tmz che ha pubblicato diverse foto dell'evento.

Ma dietro i flash, il contesto è tutt'altro che spensierato: il divorzio ufficiale tra i due è arrivato proprio durante le riprese del musical, nel 2024, tra gossip infiniti e silenzi eloquenti. Eppure, Jennifer non ha mai fatto mistero del valore simbolico di questo film: "È stato un rifugio, una forma di evasione", ha dichiarato, "mi ha aiutato a superare uno dei momenti più difficili della mia vita". Insomma, 'Kiss of the Spider Woman' non è solo un film, ma quasi una catarsi. E la première ha avuto il sapore di un'ultima danza tra due star che, anche separate, sembrano continuare a raccontarsi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ben Affleck Jennifer Lopez ben affleck jennifer lopez jennifer lopez ben affleck
Vedi anche
Trump contro Greta Thunberg: "Una piantagrane pazza" - Video
Greta Thunberg e la Flotilla: "Non siamo eroi, abusi da Israele" - Video
Elezioni Calabria, Tridico: "Amarezza e delusione, astensionismo qui è maggioranza" - Video
Regionali Calabria, l'abbraccio di Tajani a Occhiuto: "Vittoria del centrodestra unito" - Video
Mafia, 40 anni fa all'Asinara Falcone e Borsellino scrissero l'ordinanza del maxi processo - Videonews della nostra inviata
Corteo pro Pal a Roma, incappucciati e guerriglia in centro - Video
Freedom Flotilla verso Gaza: "Aereo israeliano sta sorvolando nostra nave" - Video
Landini: "Attivisti Flotilla meritano una medaglia"
Fratoianni attacca Salvini: "Sue parole indegne, giù le mani dal diritto di sciopero" - Video
Flotilla, Schlein in piazza: "Questa giornata dimostra che Italia è migliore di chi la governa" - Video
Tensione al corteo pro-Pal di Bologna, sparati lacrimogeni - Video
Corteo per Flotilla a Milano, proteste degli automobilisti: "Dovreste andare in galera" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza