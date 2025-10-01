circle x black
Cerca nel sito
 

Beppe Convertini replica a Lucarelli: "Io figlio di due persone medie straordinarie"

La replica del conduttore televisivo dopo la prima puntata del dance show di Rai 1

Beppe Convertini - Fotogramma/ipa
Beppe Convertini - Fotogramma/ipa
01 ottobre 2025 | 12.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Uomo medio, conduttore medio". Così Selvaggia Lucarelli ha definito Beppe Convertini dopo la sua prima esibizione a Ballando con le Stelle. Una frecciata che il conduttore ha accolto senza polemiche, ma che lo ha spinto a fare una riflessione profonda sulla sua storia personale. "Sono così", ha detto in un’intervista al Corriere della Sera. "Sono stato educato e cresciuto da un uomo medio straordinario, che faticava e sudava per mantenere la famiglia e mandare i figli a scuola. Ha lavorato fino a pochi mesi prima di morire, a 57 anni, per un brutto male. Io sono il frutto dell’incastro tra lui e una donna media straordinaria".

Un uomo profondamente legato alle proprie radici, Martina Franca. Convertini ha raccontato anche dei primi anni difficili: "Non mi sono laureato perché dovevo guadagnare per mantenermi agli studi e aiutare la mia famiglia. All’inizio scaricavo cassette dell’ortofrutta, facevo il cameriere. Mestieri che non richiedono grandi doti, se non lavorare, lavorare, lavorare", ha aggiunto al Corriere.

Nel suo racconto, emerge il legame speciale con la madre: "Da sempre la mia alleata. Partecipare a Ballando è un regalo che le faccio con il cuore, per restituirle un po’ dell’amore che mi ha donato".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
beppe convertini ballando con le stelle selvaggia lucarelli
Vedi anche
News to go
Sciopero dei treni il 2 e il 3 ottobre, orari e fasce di garanzia
Corteo ProPal alla Sapienza, cori per Gaza e Flotilla: occupata facoltà di Scienze politiche - Video
News to go
San Siro, Consiglio comunale di Milano approva vendita a Milan e Inter
Marche, Acquaroli: "Ho sentito Giorgia Meloni, era contenta"
Marche, Acquaroli arriva con Arianna Meloni: l'applauso al comitato elettorale
Regionali Marche, Ricci: "Ho chiamato Acquaroli per congratularmi" - Video
News to go
Bullismo, come cambia la vecchia sanzione della sospensione: le novità
News to go
Lufthansa taglierà 4.000 posti di lavoro entro il 2030
News to go
Crosetto a Flotilla: "Se forza blocco navale si espone a pericoli elevatissimi"
Baglioni: "'La Vita è Adesso' pensavo fosse brutto, invece è un successo da 40 anni"
Glenn Close: "Armani una persona generosa e un amico"
Richard Gere ricorda Armani: "Prima di conoscerlo non avevo neanche una cravatta…"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza