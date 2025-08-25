circle x black
Cerca nel sito
 

Beppe Convertini nel cast di Ballando con le stelle, l'annuncio con la mamma

L'annuncio in un video pubblicato sui canali social del dance show di Rai 1

Beppe Convertini - Fotogramma/IPA
Beppe Convertini - Fotogramma/IPA
25 agosto 2025 | 12.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Beppe Convertini entra ufficialmente nel cast di 'Ballando con le stelle'. Come per i precedenti annunci, anche questo è arrivato con un video, postato sul profilo Instagram del programma.

L'attore e conduttore televisivo ha scelto di comunicare la sua partecipazione al dance show di Rai 1 con un filmato dolcissimo girato tra i trulli in Valle d'Itria. "Mamma vuoi ballare con me? Dai, mi devo allenare", dice il 54enne rivolgendosi alla madre in modo affettuoso.

Il momento viene interrotto dallo squillo di un telefono, dall'altra parte della linea, Milly Carlucci. "Sono a casa ai trulli di Valle d'Itria con tutta la famiglia... davvero? È stupendo, grazie Milly", dice il conduttore visibilmente emozionato. Poi, gioisce insieme alla famiglia: "Vado a Ballando con le stelle, farai il tifo per me mamma vero? Tutta la famiglia, tutta la Puglia e tutta l'Italia", dice intonando sulle ultime parole il brano di Gabry Ponte.

Il nome di Beppe Convertini va aggiungersi agli altri concorrenti annunciati nei giorni scorsi: Fabio Fognini, Barbara d'Urso, Nancy Brilli, Martina Colombari, Francesca Fialdini, Marcella Bella, Rosa Chemical, Andrea Delogu e Maurizio Ferrini, in arte la signora Coriandoli e Filippo Magnini.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ballando con le stelle beppe convertini milly carlucci rai 1
Vedi anche
News to go
Crolla il numero degli artigiani
News to go
Stop a pesce fresco in tutto l'Adriatico
News to go
Bonus psicologo 2025, come fare domanda
Stanze in affitto, Milano è la città più cara: mappa e prezzi
Mantova, paura in centro: minaccia passanti con coltello. Arrestato con il taser - Video
Sgombero Leoncavallo, manifestazione a Milano il 6 settembre: videonews dal nostro inviato
Presidente 'Mamme Leoncavallo': "Oggi lo sgombero, speriamo non sia la fine" - Video
Piove dentro al Frecciabianca Torino-Roma, corridoio allagato e sedili zuppi - Video
Baudo, Al Bano si commuove: "Tornare qui è una grande emozione" - Video
Baudo, La Russa: "Ho conosciuto Pippo quando avevo nove anni, dissero 'farà strada'" - Video
Baudo, Mazzi: "Pippo ci parlava sempre di Militello, era un grande uomo di cultura" - Video
News to go
Maltempo a Milano, in due ore quasi 50 mm di pioggia


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza