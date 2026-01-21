Compleanno da sogno per Bianca Guaccero. La conduttrice e attrice ha festeggiato i suoi 45 anni a Parigi insieme al compagno Giovanni Pernice, regalando ai fan un video reportage del loro weekend nella città dell'amore.

I due sono partiti per una breve vacanza a sorpresa: valigie pronte, volo preso e destinazione Parigi. Nel giorno del suo compleanno Bianca Guaccero ha assistito a uno spettacolo al Moulin Rouge. Tra risate, passeggiate romantiche e momenti indimenticabili ai piedi della Torre Eiffel. In un video condiviso sui social dal labiale si legge: "Grazie per questo viaggio, ti amo".

Sui social Giovanni Pernice aveva celebrato il compleanno di Guaccero con una dedica: "Buon compleanno alla donna più bella del mondo". L'attrice aveva condiviso il dolce messaggio sul suo profilo instagram, accompagnandolo con una dedica: "La bellezza è quella che tu hai regalato a me dal primo giorno che ti ho stretto la mano in quella sala da ballo. Sei tante cose in una persona sola e non ci si annoia mai con te".

A raccontare i dettagli della sorpresa è stata la stessa Guaccero ai microfoni di 'Un giorno da Pecora', la trasmissione di Rai Radio1 condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. "Ora sono sugli Champs-Élysées a Parigi perché il mio fidanzato mi ha fatto una sorpresa: questa mattina mi ha svegliato alle 6,30 e mi ha detto ‘vieni con me’". Guaccero pensava che la destinazione fosse diversa: "Mi aveva detto che saremmo andati a trovare i suoi parenti a Palermo invece siamo andati in aeroporto e quando ho visto che ci saremmo imbarcati su Air France ho capito dove mi saremmo finiti...".