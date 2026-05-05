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Biennale Venezia, Buttafuoco dribbla i cronisti: "Parlo domani" - Video

Nessun commento in merito alle polemiche che la rassegna sta suscitando da due mesi, poi la battuta durante il photocall in occasione dell’apertura dei cancelli ai Giardini: "L’Italia sarà salvata dai fotografi"

05 maggio 2026 | 11.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Parlo domani”. Così il presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, ha dribblato i giornalisti questa mattina alle ore 10 in occasione dell’apertura dei cancelli ai Giardini in occasione del primo giorno di Vernice della Biennale Arte 2026, in merito alle polemiche che la rassegna sta suscitando da due mesi.

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Sorridente, vestito con un elegante abito blu e un ombrello rosso per il meteo che minaccia pioggia (“rosso come il logo della Biennale”, ha precisato l’interessato), un giornalista in mezzo ai fotografi ha gridato all’indirizzo del presidente della Fondazione: “Rosso fuoco come Buttafuoco”.

Il presidente della Biennale ha scherzato con i fotografi mettendosi in posa con il team della curatrice scomparsa Koyo Kouoh e con il marito di lei, Philip Mall. E rivolgendosi ai fotografi Buttafuoco ha detto ricorrendo a una citazione: “L’Italia sarà salvata dai fotografi”. Dopo il photocall, Buttafuoco si è recato in visita al Padiglione Centrale dove è allestita la mostra della curatrice dal titolo “in Minor Keys”.

Sono attesi nella giornata di oggi migliaia tra giornalisti e addetti ai lavori tra Giardini e Arsenale. Rafforzate le misure di sicurezza intorno a tutta l’area della Biennale Arte.

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