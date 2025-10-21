'Blu-Il colore dell’autismo', alla Festa del Cinema di Roma il docufilm con Eleonora Daniele

Attraverso le storie di Pietro, Caterina, Ettore, Lorenzo, Iris e dei loro amici e famigliari il docufilm ha acceso una luce di riflessione su una sindrome che ancora oggi fa paura

Presentato alla XX Festa del Cinema di Roma, nello spazio “Roma Lazio Film Commission”, alla presenza di Lorenza Lei, Amministratore Delegato Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio e di Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio, il docufilm con Eleonora Daniele “Blu - Il colore dell’autismo”, prodotto da Libero Produzioni e realizzato in collaborazione con Rai Documentari per la regia di Marco Falorni. Attraverso le storie di Pietro, Caterina, Ettore, Lorenzo, Iris e dei loro amici e famigliari il docufilm ha voluto accendere una luce di riflessione e di ascolto sul disturbo dello spettro autistico, una sindrome che ancora adesso fa paura, spaventa e allontana, ma dietro la quale si nascondono un mondo di passioni, sogni, risate, sorrisi. L’autismo è come il blu del mare: brillante d’estate ma profondamente scuro durante una tempesta.

Il docufilm non è solo una storia, ma è un racconto personale vissuto in prima persona da Eleonora Daniele attraverso il rapporto con suo fratello Luigi , affetto da autismo e recentemente scomparso. In questo fil rouge che tiene unite le vite dei protagonisti il messaggio che emerge è quello dell’amore: l’amore è l’energia che fa cambiare le cose, che fa rimanere uniti e che permette di costruire una normalità e un futuro.

Ambientato tra le colline liguri di Madrignano e le spiagge laziali di Anzio, 'Blu - Il colore dell’autismo' è un docufilm poetico e drammatico sulla realtà dell’autismo che vuole comunicare un messaggio di speranza e di attenzione su questo mondo a volte ancora troppo nascosto ed escluso. Il docufilm ha visto anche la partecipazione di Ultrablu, un’associazione di Roma che promuove attività artistiche e culturali generate dalla neurodiversità. Nel docufilm infatti sono presenti 5 opere realizzate nell’atelier di Ultrablu dedicate alle storie dei protagonisti.