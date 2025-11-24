circle x black
Cerca nel sito
 

Brigitte Bardot ricoverata di nuovo, media: "In ospedale da 10 giorni"

Per il quotidiano Var Matin, l'attrice 91enne è ricoverata a Tolone

Brigitte Bardot
Brigitte Bardot
24 novembre 2025 | 21.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Brigitte Bardot nuovamente ricoverata. Il quotidiano Var Matin riferisce che l'attrice francese, 91 anni, è in ospedale da una decina di giorni. BB si troverebbe all'ospedale Saint-Jean di Tolone.

La diva era stata ricoverata anche un mese fa e dopo 2 settimane aveva fatto ritorno a casa a Saint-Tropez. Secondo Var Matin, a ottobre Brigitte Bardot era stata sottoposta a un intervento chirurgico "per una grave malattia".

L'attrice aveva dovuto smentire le voci circolate sui social media che annunciavano la sua morte. "Sto bene", il post su X. "Non so quale idiota abbia diffuso questa 'fake news' sulla mia scomparsa, ma sappiate che sto bene e non ho alcuna intenzione di andarmene".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
brigitte bardot delon bardot
Vedi anche
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto
Ornella Vanoni, l'omaggio di Fazio a Che tempo che fa - Video
Vanoni, sfilata di artisti e oltre 5mila persone a camera ardente - Video
Unicef, 417 milioni di bambini nel mondo vivono in povertà
Vanoni, l'omaggio del corteo 'Non una di meno' a Roma: partecipanti cantano 'La voglia, la pazzia'
Bologna, tensione alla protesta contro Virtus-Maccabi: razzi, fuochi d'artificio e idranti - Video
Siracusa, teneva uno scimpanzé in casa legato a una catena: denunciato
Ucraina-Russia, Putin: "Piano Trump può essere base per pace" - Video
Ucraina al bivio, Zelensky e il piano Trump: "Scelte difficili" - Video
News to go
Consumi elettrici e fotovoltaico, il trend in Italia
News to go
Pronto soccorso, l'allarme: "Da gennaio uno su quattro con la metà del personale necessario" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza