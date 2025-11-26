circle x black
'Buen Camino', Zalone con parrucca bionda e babbucce nel poster del nuovo film

26 novembre 2025 | 14.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Parrucca bionda, babbucce e un completo blu con giacca doppiopetto. Sullo sfondo, un cartello stradale che indica la direzione verso Santiago de Compostela. Così Checco Zalone appare, seduto su una valigia, nel poster ufficiale di 'Buen Camino', il nuovo film che lo vede protagonista e che arriverà nelle sale il 25 dicembre con Medusa Film. "Me venite", scrive - in barese - sui social il comico e attore (al secolo Luca Medici), invitando il pubblico al cinema. Tanti i commenti dei volti dello spettacolo sotto il poster condiviso su Instagram. A partire dal conduttore Carlo Conti, che scrive: "Finalmente". Due faccine con gli occhi a cuore dalla cantante Alessandra Amoroso, mentre il conduttore Alessandro Cattelan scrive "Bentornato". Entusiasmo anche nei commenti della giovane artista Clara, Ermal Meta, il duo comico I Sansoni e dal conduttore di 'Sanremo Giovani' Gianluca Gazzoli, che commenta: "E' Natale".

In 'Buen Camino' - diretto da Gennaro Nunziante, che lo ha scritto insieme a Luca Medici - Zalone è un erede ricchissimo e viziato, costretto a lasciare la sua vita dorata per mettersi sulle tracce della figlia adolescente. È così che finisce, suo malgrado, sul Cammino di Santiago: un'occasione per conoscersi davvero.

