Buon Compleanno a Stefano De Martino, il 'golden boy' Rai spegne 37 candeline

Stefano De Martino si prende definitivamente la scena. Non più soltanto ex ballerino di 'Amici', ex 'marito di' o astro nascente del piccolo schermo. Oggi, 3 ottobre, compie 37 anni e non ha più bisogno di essere associato a nessuno: il ragazzo partito da Torre del Greco è riuscito a costruire un'identità televisiva tutta sua, diventando uno dei volti più amati e riconoscibili dello spettacolo italiano. Anzi, il 'golden boy' scelto dalla Rai per guidare il Festival di Sanremo 2027. Un'investitura che racconta meglio di qualsiasi dato il percorso del giovane conduttore. Le critiche sui social non sono mancate, soprattutto dopo la scelta della Rai di affidargli il Festival: "Ma cosa ne capisce di musica?", è stata una delle obiezioni più ricorrenti. Eppure, se c'è una cifra che ha accompagnato tutta la carriera di De Martino, è proprio quella dello studio. Ogni salto professionale, dalla danza alla conduzione, è stato preceduto da un lavoro quasi ossessivo di preparazione. E anche davanti alla sfida più importante della sua carriera non sembra intenzionato a cambiare metodo.

Lo dimostra la scelta di trascorrere il mese di agosto a Los Angeles, lontano dai riflettori e dalle pressioni che accompagnano l'avventura sanremese. Non una semplice vacanza, ma una vera e propria full immersion musicale. Dalle colline di Hollywood Hills, all'interno di uno studio di registrazione frequentato da artisti internazionali, De Martino ha iniziato a lavorare insieme al consulente musicale Fabrizio Ferraguzzo, manager tra i più influenti del settore e figura legata anche all'universo dei Grammy Award. Lontano dall'Italia, il conduttore ha iniziato a studiare non soltanto i brani da scegliere per la gara, ma anche l'architettura musicale complessiva del Festival. Una filosofia che si riflette anche nelle prime scelte artistiche. Per il suo debutto all'Ariston De Martino ha già messo mano al regolamento, introducendo una 'serata Performance' pensata per valorizzare l'aspetto live e spettacolare della gara e destinata a incidere direttamente sul percorso che porterà alla scelta dell'artista chiamato a rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest. Un segnale chiaro: il suo Sanremo non vuole limitarsi a custodire la tradizione, ma provare a rileggerla.

Nato a Torre del Greco nel 1989, è arrivato alla conduzione della kermesse canora dopo una carriera versatile, in cui ha saputo trasformare la disciplina della danza in una solida capacità di intrattenimento, unendo spettacolo, tecnica e cultura popolare. Il vero trampolino è arrivato nel 2007 con la borsa di studio al Broadway Dance Center di New York. Qui De Martino ha appreso le tecniche della danza moderna e contemporanea lavorando con la coreografa Macia Del Prete nella Oltre Dance Company. Tornato in Italia, ha partecipato come concorrente ad 'Amici' di Maria De Filippi nel 2009 su Canale 5, vincendo il titolo di miglior ballerino e ottenendo un contratto con il Complexions Contemporary Ballet che lo ha portato in tournée internazionale tra Nuova Zelanda, Australia e Hawaii. Se la danza ne ha avviato la carriera, è stata la televisione a consacrarlo come conduttore. Il successo è arrivato su Rai2 con 'Stasera tutto è possibile' (dal 2019), dove per sette edizioni ha dimostrato padronanza scenica, tempi comici ed empatia. La sua versatilità è stata poi confermata dal 2021 con 'Bar Stella', show di seconda serata in cui crea un format personale e di successo.

Il salto di maturità professionale è avvenuto nel 2024 con il passaggio ad 'Affari Tuoi' su Rai1. Sostituendo Amadeus, Stefano ha affrontato una sfida delicata: prendere un format storico, senza perdere il pubblico affezionato. E quello stesso pubblico lo ha premiato: ascolti superiori ai sei milioni di spettatori, con share attorno al 30%. Il programma si è confermato solido anche nella stagione 25/26, quando ha dovuto fronteggiare l'arrivo de 'La Ruota della Fortuna' di Gerry Scotti, game contro game, dopo l'uscita di scena dall'access prime time di 'Striscia la notizia'. La conduzione di 'Affari Tuoi' si è poi estesa con successo anche agli speciali di prima serata, come quello della Lotteria Italia. Parallelamente, negli ultimi anni, De Martino ha portato in teatro spettacoli come 'Meglio Stasera - Quasi One Man Show', dove unisce danza, canto e ironia, affermandosi come showman a tutto tondo.

Accanto al successo professionale, la vita privata di Stefano ha spesso catturato l'attenzione dei media. Nel 2009, durante la sua esperienza ad 'Amici' di Maria De Filippi, ha iniziato una relazione con la cantante Emma Marrone, durata fino al 2012. Oggi tra il conduttore e la cantante c'è una forte amicizia. Nello stesso anno ha conosciuto Belen Rodriguez, con la quale si è sposato nel 2013 e da cui è nato il figlio Santiago nel 2014. La coppia ha attraversato alti e bassi, separazioni e ritorni, fino alla rottura definitiva nel 2023. Nell'estate del 2025 Stefano De Martino è stato paparazzato in più occasioni con l'allora fidanzata Caroline Tronelli. La loro relazione è finita anche al centro di una vicenda di cui sono stati vittime, a causa di un video privato divulgato sul web. Da Torre del Greco all'Ariston, la parabola di Stefano De Martino racconta una delle trasformazioni più sorprendenti della televisione italiana degli ultimi anni: da talento della danza a conduttore capace di conquistare l'access prime time e milioni di spettatori, fino alla consacrazione con Sanremo.