Saranno Tananai, Fabri Fibra e Alessandra Amoroso i tre artisti che si esibiranno sul palco del Circo Massimo per il concerto di Capodanno 2026 a Roma. La conferma è arrivata oggi dal Campidoglio nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'evento.

A svelare il cast che animerà la notte del 31 dicembre è stato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri ponendo fine al riserbo delle ultime settimane.

Come da tradizione, lo spettacolo si svolgerà al Circo Massimo con ingresso gratuito. L'evento prenderà il via alle 21 del 31 dicembre e proseguirà fino a tarda notte, accompagnando il pubblico nel conto alla rovescia e nei festeggiamenti per l'arrivo del 2026.