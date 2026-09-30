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Tale e Quale Show, stasera su Rai1: gli ospiti e le anticipazioni

Il varietà di Rai1 condotto da Carlo Conti torna con il secondo appuntamento

Carlo Conti - fotogramma/ipa
Carlo Conti - fotogramma/ipa
30 settembre 2026 | 12.08
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Stasera, mercoledì 30 settembre, torna ‘Tale e Quale Show’, il varietà di Rai 1 condotto da Carlo Conti in onda alle 21.30. La gara è pronta a ripartire da zero con nuove trasformazioni.

Jasmine Carrisi sarà Angelina Mango, Maddalena Corvaglia si confronterà con P!nk, Roberta Morise con Elodie, Paola Perego interpreterà Sylvie Vartan, Anna Pettinelli avrà il volto di Ditonellapiaga e Selma tenterà il bis con Beyoncé; Stefano Meloccaro si metterà alla prova con Zucchero, Max Paiella sarà Tom Jones, Andrea Perroni assumerà le sembianze di Franco Califano, e Vladimir Randazzo quelle di Achille Lauro. Infine i due 'ragazzi incorreggibili' Flavio Insinna e Gabriele Cirilli vestiranno i panni di Bobby Solo ed Elvis Presley.

A valutare le performance saranno Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio, affiancati dal 'quarto giudice' Ubaldo Pantani. Gli artisti si esibiranno rigorosamente dal vivo, accompagnati dagli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli e dalle coreografie di Fabrizio Mainini e del corpo di ballo. Trucco, acconciature, costumi, preparazione vocale e studio del personaggio completeranno ogni trasformazione.

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carlo conti tale e quale show
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