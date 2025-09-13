circle x black
Carlo Conti, l'appello alla pace ai Tim Music Awards: "Questi gli unici droni che ci piacciono"

Prima la battuta sui droni con telecamera: "Questi sono gli unici droni che piacciono a tutti noi", poi il messaggio luminoso in cui ha coinvolto il pubblico

Arena di Verona - Tim Music Awards
13 settembre 2025 | 13.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Stavo vedendo volare un drone che fa le immagini, questi sono gli unici droni che piacciono a tutti noi”. Carlo Conti, ieri sera, dal palco della prima delle due serata dei Tim Music Awards in diretta dall’Arena di Verona, ha rivolto così un messaggio di pace, del tutto spontaneo e fuori scaletta. Un chiaro rimando ai droni militari, che sorvolano i cieli dell’Ucraina e Medio Oriente e che nei giorni scorsi hanno causato distruzione e una crisi geopolitica anche in Polonia.

Poi Conti ha coinvolto il pubblico dell'Arena di Verona in un messaggio luminoso contro la guerra: “Può essere l'occasione per tutti voi stasera di accendere i vostri telefonini, che siano un cenno di pace, perché tutti i paesi del mondo possano vedere serate come queste, di musica, di gioia, di serenità, ma soprattutto di pace”, ha detto il conduttore dando il via ad un gesto simbolico che ha reso la serata non solo un tributo alla musica, ma anche un messaggio di speranza e di pace.

