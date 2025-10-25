circle x black
Cerca nel sito
 

Carolyn Smith, l'appello a Ballando: "Da 10 anni lotto contro il tumore, fate prevenzione"

Le parole della giurata prima dell'inizio della gara

Carolyn Smith - fotogramma/ipa
Carolyn Smith - fotogramma/ipa
25 ottobre 2025 | 21.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Carolyn Smith ha voluto lanciare un messaggio importante prima che iniziasse la gara di Ballando con le stelle. La giurata, infatti, prima di annunciare in pista il primo concorrente, ha interrotto il ritmo dello show per lanciare un appello alla prevenzione: "Fate prevenzione, non auguro a nessuno di vivere il viaggio che ho vissuto io. Sono 10 anni che lotto contro il tumore, fate prevenzione", ha dichiarato Carolyn Smith che combatte dal 2015 contro un tumore al seno.

L'appello è stato accolto da un lungo applauso dal pubblico in studio e dalla conduttrice Milly Carlucci che l'ha ringraziata per il suo coraggio: "Tu sei un esempio di forza, la nostra mitica Carolyn", ha detto la conduttrice.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ballando con le stelle carolyn smith carolyn smith tumore
Vedi anche
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video
Festa del Cinema di Roma: si chiude con Verdone, Archibugi e Lucio Corsi - Videonews dalla nostra inviata
Romigi (Neuromed): "Ora legale impatta su sonno e attenzione, e fa risparmiare pochissimo. Più utile ora solare"
Festa del Cinema di Roma, oggi è il giorno di Luc Besson con 'Dracula' - Videonews della nostra inviata
Festa del Cinema, Tinto Brass sul red carpet accolto da applausi - Video
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"
Unicredit-Bpm, Tajani su Golden Power: "Io li avevo avvertiti" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Io sono Rosa Ricci': la videonews
Russia, Putin annuncia esercitazioni nucleari - Video
L'ultima cena di Pasolini, a 50 anni dalla morte il racconto del ristoratore - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza