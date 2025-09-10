circle x black
Cerca nel sito
 

Caterina Balivo confessa a La volta buona: "Massacrata di critiche dopo il parto"

Il racconto della conduttrice nel corso della puntata andata in onda oggi mercoledì 10 settembre

Caterina Balivo - Fotogramma/IPA
Caterina Balivo - Fotogramma/IPA
10 settembre 2025 | 16.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Caterina Balivo commossa a 'La volta buona'. La conduttrice televisiva ha ricordato un periodo particolarmente delicato della sua vita: il ritorno al lavoro dopo la nascita della sua bambina.

Nel corso della puntata di oggi, mercoledì 10 settembre, si è discusso del tema della maternità nel mondo dello spettacolo, in particolare delle critiche rivolte alle mamme vip. Come il caso di Chiara Giallonardo, criticata per essere diventata mamma a 46 anni.

Durante la trasmissione, Balivo ha rivisto il momento in cui ha annunciato la sua gravidanza: "Ricordo ancora quando tornai a lavorare dopo un mese e mezzo: fui massacrata di critiche. Tante donne mi chiedevano perchè fossi già tornata in televisione, dicendomi che sarei dovuta rimanere a casa a crescere mia figlia".

Con la voce rotta dall'emozione, la padrona di casa ha espresso tutta la sua amarezza per quelle reazioni, sottolineando quanto siano ancora oggi dolorose: "Le critiche fanno male anche a distanza di tempo, perché ogni donna sceglie cosa fare con il proprio corpo e con la propria figlia".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
caterina balivo la volta buona
Vedi anche
News to go
Maltempo sull'Italia, in arrivo pioggia e temporali
News to go
Estate, turismo straniero +2,8%
News to go
Scuola, suonata prima campanella del nuovo anno: il calendario
"Calenda doveva stare nel panel della maggioranza", l'intervento di Bonelli a Cernobbio - Video
Venezia 82, Fanelli show e un inaspettato Leone d’oro: il commento delle nostre inviate - Video
Forum di Cernobbio, parola all’opposizione nella terza giornata: la videonews del nostro inviato
Venezia 82, Servillo e il messaggio per Gaza: "Ammirazione per chi è in mare a portare umanità" - Video
Venezia 82, standing ovation per Giorgio Armani: l'omaggio del Lido - Video
Venezia 82, a sorpresa Nino D’Angelo sul palco - Video
Simona Ventura saluta Armani: “Una guida per tutta l’Italia” - Video
Armani, da Elkan a Versace l'omaggio a Re Giorgio - Videonews della nostra inviata
Donatella Versace alla camera ardente di Armani


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza