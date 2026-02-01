circle x black
'C'è Posta per Te' vince la sfida degli ascolti, ma 'The Voice Kids' si avvicina

In access prime time 'Affari Tuoi' su Rai1 supera 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5

Ascolti tv - 123RF
01 febbraio 2026 | 11.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

'C’è Posta per Te', in onda ieri su Canale 5, si conferma leader del prime time del sabato sera con 3.935.000 spettatori e il 27.1% di share. Al secondo posto, accorcia le distanze 'The Voice Kids' su Rai1, con 3.333.000 spettatori e il 22% di share. Ottimo su La7 il risultato di 'In Altre Parole': 1.122.000 spettatori, share 6.2%, nella prima parte, e 547.000 spettatori, share 3.7%, nella seconda parte chiamata 'In Altre Parole… Ancora'. Mentre su Italia1 'Una notte al museo' registra 894.000 spettatori e il 5.3% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'F.B.I.' e 'F.B.I. International' su Rai2 (rispettivamente, 673.000 spettatori, share 3.7%, e 616.000 spettatori, share 3.7%), 'La Città Ideale' su Rai3 (606.000 spettatori, share 3.8%), 'Io sto con gli ippopotami' su Rete4 (565.000 spettatori, share 4%), 'Accordi & Disaccordi' sul Nove (339.000 spettatori, share 2.1%), '4 Ristoranti' su Tv8 (264.000 spettatori, share 1.5%).

In access prime time 'Affari Tuoi' su Rai1 (con 4.298.000 spettatori e il 23.7% di share) supera 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 (4.182.000 spettatori, share 23%).

