Che tempo che fa, Fazio e la dedica commossa a Ornella Vanoni

"Questa puntata non è come le altre: cercheremo di fare del nostro meglio"

Fabio Fazio
Fabio Fazio
23 novembre 2025 | 19.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"E' molto complicato trovare le parole, sarà una serata difficile". Fabio Fazio apre la puntata di Che tempo che fa con un commosso omaggio a Ornella Vanoni. "Questa puntata non è come le altre: cercheremo di fare del nostro meglio, ma è una puntata totalmente dedicata a Ornella non solo per le cose che faremo, ma perchè il nostro cuore è da due giorni lì", dice Fazio all'inizio della puntata del programma, sul Nove, a cui Ornella Vanoni partecipava da anni come ospite fissa.

"Ornella è stata una di noi, abbiamo perso un compagno di giochi e giocare è difficile adesso ma è il nostro mestiere, che è anche il suo. Cercheremo di farlo nel migliore dei modi", dice Fazio visibilmente commosso. Quindi, dopo il minuto iniziale, il conduttore prende possesso della sua postazione. "E' molto complicato trovare le parole", dice ammettendo che sarà "una serata difficile".

