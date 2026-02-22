L'appuntamento della domenica con Fabio Fazio sul NOVE
Torna oggi, domenica 22 febbraio, un nuovo appuntamento di 'Che tempo che fa', la trasmissione condotta da Fabio Fazio in diretta dalle 19.30 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+. A 2 giorni dall'inizio del Festival di Sanremo 2026, ospite il direttore artistico e conduttore Carlo Conti. La trasmissione prevede un menù tra cinema e cultura, attualità e scienza.
Ospite Enrico Brignano, nei teatri d’Italia con lo spettacolo di grande successo 'Bello di Mamma'. E ancora: Antonio Di Pietro; Gherardo Colombo; Umberto Tozzi, in tour per i suoi 50 anni di carriera con 'L’Ultima Notte Rosa The Final Show', l’ultima tournée prima del suo ritiro; lo scrittore Premio Strega e Premio Campiello Paolo Giordano; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli; il direttore de Il Post Francesco Costa; l’editorialista de la Repubblica Massimo Giannini; Cecilia Sala; Marco Varvello.
A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con 'Che tempo che fa – il Tavolo' con: Michele Zarrillo, presto in tour nei teatri italiani con '1996 – 2026 L’elefante e la farfalla'; la leggenda dello sci Gustav Thöni, in libreria con 'Una scia nel bianco. La mia vita in pista, dalla Valanga Azzurra al mito'; Francesco Antonio Migliazza; Nino Frassica; Mara Maionchi; Paolo Rossi; Gigi Marzullo; la Signora Coriandoli; Orietta Berti; Ubaldo Pantani; Cristiano Malgioglio; Francesco Paolantoni; Giucas Casella.