Torna oggi, domenica 22 febbraio, un nuovo appuntamento di 'Che tempo che fa', la trasmissione condotta da Fabio Fazio in diretta dalle 19.30 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+. A 2 giorni dall'inizio del Festival di Sanremo 2026, ospite il direttore artistico e conduttore Carlo Conti. La trasmissione prevede un menù tra cinema e cultura, attualità e scienza.

Ospite Enrico Brignano, nei teatri d’Italia con lo spettacolo di grande successo 'Bello di Mamma'. E ancora: Antonio Di Pietro; Gherardo Colombo; Umberto Tozzi, in tour per i suoi 50 anni di carriera con 'L’Ultima Notte Rosa The Final Show', l’ultima tournée prima del suo ritiro; lo scrittore Premio Strega e Premio Campiello Paolo Giordano; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli; il direttore de Il Post Francesco Costa; l’editorialista de la Repubblica Massimo Giannini; Cecilia Sala; Marco Varvello.

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con 'Che tempo che fa – il Tavolo' con: Michele Zarrillo, presto in tour nei teatri italiani con '1996 – 2026 L’elefante e la farfalla'; la leggenda dello sci Gustav Thöni, in libreria con 'Una scia nel bianco. La mia vita in pista, dalla Valanga Azzurra al mito'; Francesco Antonio Migliazza; Nino Frassica; Mara Maionchi; Paolo Rossi; Gigi Marzullo; la Signora Coriandoli; Orietta Berti; Ubaldo Pantani; Cristiano Malgioglio; Francesco Paolantoni; Giucas Casella.