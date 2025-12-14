circle x black
Cerca nel sito
 

Chi vuol essere milionario, stasera 14 dicembre: le anticipazioni

Il secondo appuntamento con Gerry Scotti

Gerry Scotti - Chi vuol essere milionario
Gerry Scotti - Chi vuol essere milionario
14 dicembre 2025 | 10.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Stasera, domenica 14 dicembre, in prima serata su Canale 5, secondo appuntamento con 'Chi vuol essere milionario - Il Torneo'. Alla guida del game show Gerry Scotti, che con i suoi mitici 'L’accendiamo?' o 'E’ la tua risposta definitiva?' cercherà un nuovo campione tra i 10 concorrenti in gara.

Dei 10 solo 3 giocatori però accederanno alla seconda fase e potranno tentare la scalata al milione di euro. Ognuno di loro avrà a disposizione i tre classici aiuti: il 50:50, che elimina due risposte sbagliate, Chiedi al Tuo Esperto, che consente di chiedere un consiglio a un amico/parente e lo Switch, che permette di cambiare totalmente una domanda. Cultura generale, strategia e un briciolo di fortuna saranno fondamentali per poter vincere e aggiudicarsi il montepremi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
gerry scotti chi vuol essere milionario canale 5
Vedi anche
Chieti, branco di lupi davanti a una villetta - Video
News to go
Natale 2025, rincari di panettone e pandoro: il confronto con il 2021
News to go
E' il 2025 il secondo anno più caldo della storia
Josh O'Connor torna con 'Wake Up Dead Man': "Oggi contano più le narrazioni che i fatti" - Video
Referendum, Parodi (Anm): "Clima avvelenato, mi aspetto di tutto" - Video
News to go
Aviaria, identificato negli Usa primo caso umano al mondo di virus H5N5
News to go
Carceri, al via il Giubileo dei Detenuti
News to go
Sciopero generale oggi, cortei da Milano a Palermo - Video
News to go
Bollo auto, da gennaio cambia tutto: le novità
Arianna Meloni e Bova discutono di deep fake ad Atreju - Video
Nina, il cucciolo orfano di orso che sta per tornare in libertà - Video
News to go
Migranti, i numeri e i dati in Europa e in Italia


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza