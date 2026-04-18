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Chiara Balistreri: "Il mio ex fidanzato Gabriel è ai domiciliari, ho paura e sono arrabbiata"

La giovane ospite oggi nel salotto di Silvia Toffanin

Chiara Balistreri - Instagram
Chiara Balistreri - Instagram
18 aprile 2026 | 08.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Sono in lutto. Ho paura e sono arrabbiata”. Chiara Balistreri sarà ospite oggi, sabato 18 aprile, a Verissimo per raccontare la sua storia, cominciata nel 2022 con una denuncia e un ricovero in ospedale dopo aver subito violenze fisiche da parte del suo ex compagno.

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La giovane, pochi giorni fa, era apparsa in lacrime sui social dopo aver ricevuto una comunicazione dalla polizia: il suo ex fidanzato, Gabriele Constantin, è uscito del carcere. L’uomo è stato condannato in appello per maltrattamenti e lesioni a cinque anni e nove mesi, e ora ha ottenuto di scontare il resto della pena agli arresti domiciliari, nell’abitazione della madre. La stessa casa in cui - come ha ricordato la ragazza - “sono quasi morta, dove ci sono due bambine minori, dove io ho preso botte per cinque anni”.

“Questa è una sconfitta per me e per tutte quelle donne che rompono il silenzio con tanto coraggio e sofferenza”, ha raccontato la giovane ospite di Silvia Toffanin. "Gabriel mi ha denunciato per diffamazione. Pensa di tapparmi la bocca, ma io continuerò a parlare e a raccontare la verità”.

“La cosa assurda è – ha aggiunto la giovane - che gli siano stati concessi gli arresti domiciliari nonostante la sua condotta violenta in carcere e nonostante sia già evaso una volta dai domiciliari”.

Balistreri ha concluso con un messaggio di speranza: “Spero un giorno di sedermi su questa sedia e poter dire: ‘È tutto finito’”.

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