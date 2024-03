"Vedamo, non so...". Chiara Ferragni, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, risponde così alle domande sulla crisi del matrimonio con Fedez e sulla separazione. "Ci sentiamo, siamo due persone adulte che si vogliono bene. Non chiudiamo i ponti da un giorno all'altro. E' un periodo di crisi. Ne abbiamo avuti anche in passato. Questa è una crisi un po' più forte, quindi vediamo... Non so...", dice Ferragni.