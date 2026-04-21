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Chiara Ferragni e la paura per i fulmini in volo: "Mai visto niente del genere"

L'imprenditrice rientrava in aereo da un viaggio di dieci giorni in Namibia: "Uno dei più belli che abbia mai fatto"

Chiara Ferragni - Ipa
Chiara Ferragni - Ipa
21 aprile 2026 | 10.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Non ho mai visto niente del genere da un aereo prima d'ora". Lo ha scritto Chiara Ferragni filmando una tempesta dal finestrino durante il volo di ritorno dalla vacanza in Africa. In una storia pubblicata sui social network, l'imprenditrice non ha nascosto la paura per la quantità di fulmini che hanno illuminato la notte durante il volo. Un rientro a casa un po' movimentato e culminato con un caffé rovesciato sui jeans.

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I dieci giorni trascorsi in Namibia sono stati invece perfetti. "Questo viaggio in Namibia - scrive l'influencer in inglese - non è stato solo un'avventura: per me ha significato chiudere un cerchio. Mi sono trovata a contatto con la natura, mi sono sentita presente e amata e ho capito davvero perché le cose dovevano andare in un certo modo per essere 1000% più felice e me stessa di quanto io sia mai stata". Ferragni ha raccontato di aver pianto di felicità durante questo viaggio che ha definito "uno dei più belli che ho mai fatto".

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