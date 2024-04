Chiara Ferragni ricompare sui social e allo stadio. Il profilo Instagram dell'imprenditrice e influencer tace da giorni, senza post e storie. Un silenzio che fa da contraltare alla 'prolificità' di Fedez che, dopo la messa in onda dell'intervista a Belve, è volato in California per assistere al festival di Coachella. Il rapper documenta in maniera dettagliata i momenti delle giornate, in una sorta del ritorno alle 'origini' musicali. Per trovare una traccia di Chiara Ferragni, invece, bisogna ricorrere ai profili Instagram delle sorelle Valentina e Francesca. Tra le storie, ecco una foto di gruppo allo stadio di Cremona, città della famiglia. Con la mamma Marina Di Guardo, le 3 ragazze posano in tribuna allo stadio, dove assistono al match della Cremonese.