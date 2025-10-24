Chiara Galiazzo: "Grazie Tiziano per aver dato nuova luce alla mia canzone"

"Oggi l'universo ha deciso di farmi un gran regalo". Con queste parole cariche di emozione, Chiara Galiazzo ringrazia pubblicamente Tiziano Ferro per aver scelto di omaggiare la sua canzone ‘La vita che si voleva’. L'artista di Latina ha infatti inserito l'inciso del brano nell'inedito ‘Quello che si voleva’, contenuto nel suo nuovo album ‘Sono un grande’, in uscita il prossimo 24 ottobre. "Per me è una delle canzoni più importanti in assoluto, a cui sono legatissima", ha scritto Chiara sui social, svelando un retroscena personale. "Ammetto che faccio ancora fatica a cantarla dal vivo, perché ogni volta mi emoziona troppo". Il brano originale - di cui Chiara è interprete e autrice insieme a Francesco ‘Katoo’ Catitti (musica) e Roberto Casalino (testo) - nacque infatti in occasione di una perdita importante per la cantante.

L'intenzione di Ferro, come spiegato nella cartella stampa del suo disco, era proprio quella di dare il "giusto riconoscimento" a una "perla" che, pubblicata nell'album "Bonsai" del 2020, non aveva avuto la visibilità meritata. Un gesto che ha colpito profondamente la cantautrice: "Decidendo di darle una nuova luce, Tiziano mi ha fatto davvero il regalo più bello. Sentirla cantata dalla sua voce le dà nuove sfumature, una nuova speranza".

Infine, parole di stima profonda per il collega: "È un artista e un'anima splendida. Da quando ho avuto modo di conoscerlo un po' meglio, ho capito che essere sua fan fin dall'inizio è stata una delle certezze più belle: non mi sono mai sbagliata. Sono certa che sarà un disco bellissimo. Grazie Tiziano".