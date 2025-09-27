circle x black
Cerca nel sito
 

Ciao Maschio su Rai 1, gli ospiti e le anticipazioni di oggi sabato 27 settembre

Conduce Nunzia Di Girolamo

Nunzia De Girolamo - fotogramma/ipa
Nunzia De Girolamo - fotogramma/ipa
27 settembre 2025 | 09.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nuovo appuntamento con 'Ciao Maschio' oggi, sabato 27 settembre, alle 17.10 su Rai 1. Ospiti della seconda puntata del programma che ha debuttato in questa nuova collocazione oraria, Jerry Calà, Massimiliano Rosolino e Giovanni Scifoni.

Al centro del racconto, come sempre, temi e sentimenti declinati al maschile: in questa puntata, il tradimento. Alle Swingeresse è affidato il compito di sottolineare in musica il racconto dei tre maschi protagonisti. Non mancheranno, inoltre, le incursioni surreali e divertenti di Edoardo Tavassi, una delle novità di questa nuova edizione.

In chiusura di programma, come di consueto, spazio ad un giovane talento: in questa puntata, sul palco di "Ciao Maschio" si esibirà il cantautore napoletano Mirodimare.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ciao Maschio Rai1 tradimento nunzia de girolamo
Vedi anche
Tajani canta e balla sulle note di Battisti alla festa di Forza Italia - Video
Netanyahu all'Onu, scatta la protesta: aula si svuota - Video
Chiara Ferragni, il ritorno alla Milano Fashion Week dopo il 'Pandoro Gate' - Video
Barachini: "Impegno concreto per sostenere costi inviati di guerra" - Video
Proteste a Montecitorio, sei attivisti entrano in piazza per Gaza - Video
News to go
Influenza 2025-2026, attesi 16 milioni di casi
Troupe di ‘Porta a Porta’ aggredita a Padova - Video
Emporio Armani, l’applauso delle modelle in passerella - Video
Barbara d'Urso nel cast di Ballando: "Mediaset? Del passato non parlo, un giorno le vere motivazioni usciranno" - Video
News to go
Sciopero aereo venerdì 26 settembre: stop di 24 ore
Antonio Marras porta il Bloomsbury Group ad Alghero - Video
Meloni: "Palestina? Pressione politica va fatta su Hamas" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza