Cidim, ai musei Vaticani banda polizia locale di Roma e banda Corpo Gendarmeria 

Venerdì 7 novembre, alle 18, nel Braccio Nuovo dei Musei Vaticani un nuovo appuntamento con 'Musica ai Musei', la rassegna promossa in collaborazione con il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, direzione dei Musei e dal Cidim Comitato Nazionale Italiano Musica. Dopo la consueta visita all’interno dei musei, il concerto vede protagonisti la Banda Musicale del Corpo di Polizia locale di Roma Capitale diretta da Alberto Di Gianfelice e la Banda Musicale del Corpo della Gendarmeria SCV, guidata dal direttore Stefano Iannilli.

“La nostra rassegna si avvia alla conclusione, il concerto di venerdì rappresenta infatti il penultimo appuntamento in calendario, che quest’anno è stato inserito all’interno degli eventi culturali in programma per l’Anno Santo nella città di Roma. Per la nostra direzione, Musica ai Musei rappresenta un’iniziativa stabile e consolidata, grazie alla sua innovativa formula che unisce arte e musica e soprattutto grazie al riscontro che registriamo da parte del pubblico costituito da cittadini e turisti incuriositi. Ringraziamo il Cidim che ci accompagna e sostiene nella programmazione sin dalla prima edizione”, spiega Barbara Jatta direttrice dei Musei Vaticani.

“I due noti ensemble seguiranno un programma ricco e vivace che include tra gli altri le musiche di Astor Piazzolla, Luis Enrique Bacalov, Arturo Marquez, Gioachino Rossini e del maestro Ennio Morricone. Ad incantare il pubblico saranno, come di consueto, non solo la bravura dei tantissimi musicisti guidati dalla professionalità dei due direttori, ma anche l’eleganza delle loro divise, un connubio che li accompagnerà nel corso dell’intera esibizione”, afferma Francescantonio Pollice, presidente di Aiam Associazione Italiana Attività Musicali e del Cidim. La rassegna 'Musica ai Musei' rientra nel progetto 'Suono Italiano' che gode del contributo del ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo. Al concerto è possibile accedere con il biglietto d'accesso ai Musei Vaticani. Maggiori informazioni su www.museivaticani.va e su www.cidim.it.