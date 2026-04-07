Cidim, i pianisti romani Bravi e Scapicchi in concerto a Latina

Si sta per concludere il lungo tour, iniziato un anno fa, dei due pianisti romani Francesco Bravi e Adriano Leonardo Scapicchi: sabato 11 aprile i giovani e talentuosi musicisti sono in concerto a Latina dove si esibiranno all’interno del 'Circolo Cittadino di Latina' alle 18. Domenica 19 aprile, invece, voleranno a Moimacco in provincia di Udine (Fondazione de Claricini Dornpacher). Per gli ultimi due concerti gli artisti hanno scelto un programma molto raffinato composto dalle musiche di Maurice Ravel, Ottorino Respighi, Johannes Brahms e Igor Stravinsky. Il tour è stato realizzato dal Cidim Comitato Italiano Nazionale Musica nell’ambito del progetto LAZIOSound, finanziato dalle Politiche Giovanili della Regione Lazio e dalla presidenza del Consiglio dei ministri. "Francesco Bravi e Adriano Leonardo Scapicchi, artisti formatisi all’Accademia Musicale Chigiana di Siena, suonano regolarmente in duo dal 2019. Nel 2020 hanno eseguito la versione originale per pianoforte a quattro mani della Sagra della Primavera di Stravinsky al Teatro Palladium di Roma per la rassegna concertistica Young Artist Piano Solo Series di Roma Tre Orchestra. Il successo ottenuto agli inizi della carriera li ha portati a esibirsi in molti festival e rassegne concertistiche in Italia e all’estero", commenta il presidente del Cidim Comitato Nazionale Italiano Musica e di Aiam Associazione Italiana Attività Musicali, Francescantonio Pollice.

"Stiamo parlando di un duo pianistico ancora giovane, ma già affermato a livello internazionale e conosciuto dalla critica per la capacità di affrontare repertori anche molto ambiziosi e complessi. Nel corso del tour realizzato nell’ambito del progetto LAZIOsound hanno suonato insieme in Ungheria, Austria, Regno Unito, Repubblica di Corea, Stato della Città del Vaticano e naturalmente Italia, raccogliendo sempre calorosi applausi da parte del pubblico. Per la nostra associazione prendono parte anche al progetto di rilievo internazionale Giovani talenti musicali nel mondo", conclude Pollice. Il concerto che si tiene a Latina viene organizzato da Fondazione Campus Internazionale di Musica, Coop Art e Cidim; e il concerto di Udine da Accademia di Studi Pianistici 'Antonio Ricci' e Cidim.