Cinema, Borgonzoni: "Riduzione dei tagli in Manovra è il primo di tanti passi da fare"

22 ottobre 2025 | 18.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La riduzione in Manovra dei tagli sul cinema "è un primo passo. In realtà ce ne sono ancora tanti da fare per riavere il fondo come deve essere, in modo da poter coprire tutte le esigenze del settore. Oggi però una prima battaglia l'abbiamo portata a casa". A dirlo, sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, è il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, commentando la riduzione dei tagli in Manovra per il settore da 190 a 150 milioni di euro. "Soprattutto - sottolinea Borgonzoni - è un riconoscimento che forse, oltre a noi che questo settore lo frequentiamo, anche altri si sono accorti che ha bisogno di finanziamenti per coprire tutto".

