Cinema: Nastasi (Fondazione Cinema), 'collaborazione con Acea duratura e rinforzata'

"La presenza di Acea nel progetto 'La Festa del Cinema di Roma' è fondamentale. È una collaborazione che dura da tanti anni, ma da un paio d'anni è stata rinvigorita, rinforzata. Il progetto 'Gocce d'acqua' è esattamente nello spirito della Festa del Cinema di Roma". Lo afferma Salvatore Nastasi, presidente Festa del Cinema di Roma, intervenendo a Roma alla presentazione della seconda edizione del contest 'I mille volti dell'acqua', giunto alla seconda edizione, e della retrospettiva 'Gocce di cinema', promossi da Acea, in collaborazione con Festa del Cinema di Roma e Centro sperimentale di cinematografia.