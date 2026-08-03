Claudio Baglioni apre il viaggio verso il concerto di Roma con 'frammenti'

"Alla vigilia di un viaggio così, si pensa a un bagaglio, che sia poco ingombrante e leggero. Si ritrovano vecchi pensieri nei corridoi della memoria, si riscoprono antiche parole segrete in quaderni imbrattati di appunti; si rivedono immagini sparse in piccoli album disordinati, si riducono tutte le cose da prendere e da portare in alcuni frammenti di vita e di tempo, con quelle immagini e con i pensieri che diventano nuove parole dentro le voci di amici e di amiche da mettere insieme nella valigia per far compagnia durante il percorso e restare comunque legati fra cuori e fra menti". Claudio Baglioni ha scelto queste parole per presentare il primo video del progetto multimediale "frammenti" che, a partire da oggi sui canali ufficiali social scandirà l’avvicinamento al 24 ottobre per il debutto di “Che notte è questa! La partenza”, l’insieme dei concerti live a Piazza di Siena, a Villa Borghese a Roma. Il polievento inaugura il GrandTour LaVitaÈAdesso, l’itinerario artistico e culturale che da giugno e settembre 2027 percorrerrà l’intera Penisola e farà tappa nei più suggestivi scenari del nostro BelPaese.

I clip speciali, che saranno pubblicati online sui canali ufficiali social dell’artista, fonderanno immagini, grafica, filmati, musica e illustri e famose voci recitanti, ripercorrendo alcuni passaggi significativi dei testi degli undici pezzi (i dieci originali e il titolo conclusivo "Il Sogno È Sempre") del disco più acquistato, di sempre, in Italia: “La vita è adesso”. Un fenomeno discografico, che è nella storia della musica, celebrato nel suo 40/o anniversario con un complesso di iniziative culminante nel GrandTour 2027: il giro dei concerti in cui, in mezzo al repertorio storico, più conosciuto e affermato, del cantautore, saranno eseguiti dal vivo, per la prima volta, anche tutti i brani dell’album dei record.

Una somma di ritratti di vita quotidiana in cui le storie individuali raccontate conservano la loro unicità e, nel contempo, le emozioni e le situazioni descritte – l’amore, l’amicizia, il tempo che passa, la speranza, la solitudine, la nostalgia, la centralità del sogno e il desiderio di futuro – diventano universali e comunicanti, dando modo a ciascuno di ritrovarsi in quelle vicende. Il tragitto che, a partire da oggi, illustrerà, con una visuale totalmente inedita, queste canzoni, accompagnerà il pubblico, settimana dopo settimana, verso “Che notte è questa! La partenza”, il capitolo inaugurale che, da Piazza di Siena a Roma, darà il via al GrandTour La vita è adesso. Il lungo percorso avrà, poi, termine il 23 ottobre 2027, sempre a Roma, ai Fori Imperiali, con “Che notte è questa! il ritorno”.