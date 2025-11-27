circle x black
Clizia Incorvaia commossa: "Sarà un Natale diverso, il primo senza Eleonora Giorgi"

L'influencer commossa nel salotto di Caterina Balivo

Eleonora Giorgi e Clizia Incorvaia - fotogramma/ipa
27 novembre 2025 | 15.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Sarà un natale diverso, il primo senza mia suocera". Così Clizia Incorvaia ospite oggi a La volta buona ha ricordato Eleonora Giorgi, l'attrice scomparsa lo scorso marzo dopo la battaglia contro un tumore al pancreas.

"È una ferita ancora aperta e rimarrà sempre così", ha raccontato l'influencer, spiegando di voler onorare la sua memoria organizzando una cena in famiglia, esattamente come avrebbe voluto Giorgi. "Io ho deciso che giorno 18 dicembre farò una cena natalizia come ho fatto l'anno scorso con lei". Alla cena parteciperanno la famiglia di Clizia e le persone care a Eleonora: "Tutti riuniti, perché so che lei sarebbe contenta e sarà lì con noi, voglio mantenere vivo tutto". "Del resto - ha aggiunto - lei mi aveva dato le redini della famiglia, glielo devo".

Incorvaia ha ricordato poi il regalo speciale lasciato da Eleonora Giorgi per il nipotino Gabriele, figlio di Clizia e Paolo Ciavarro: "Ha preparato 15 pacchetti e altrettante lettere da mettere sotto l'albero ogni Natale del bimbo fino ai suoi 18 anni. Amava suo nipote immensamente e ancora oggi lui mi chiede di mandare baci a nonna Ele che è in cielo".

