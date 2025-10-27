circle x black
Commozione e applausi per l'ultimo saluto a Silvia Signorelli

La Chiesa di Santa Chiara a piazza dei Giuochi Delfici gremita di volti noti del mondo dello spettacolo, da Lorella Cuccarini a Vittoria Belvedere, a Lillo & Greg.

27 ottobre 2025 | 17.44
Redazione Adnkronos
Commozione e applausi per l'ultimo saluto a Silvia Signorelli, la nota press agent teatrale scomparsa sabato a 61 anni dopo una lunga malattia. Gremitissima di parenti, amici e colleghi che hanno voluto stringersi al marito Enrico, la Chiesa di Santa Chiara a piazza dei Giuochi Delfici a Roma. Tanti i volti noti del mondo dello spettacolo - di cui Silvia si era occupata avendo curato per tantissimi anni, fra l'altro, l'ufficio stampa del Teatro Brancaccio, della Sala Umberto, dello Spazio Diamante e di manifestazioni come La Versiliana e l'Asti Festival - intervenuti alla cerimonia funebre. Tra questi Lorella Cuccarini, Angela Melillo, Lillo & Greg, Vittoria Belvedere, Giampiero Ingrassia, Rosella Brescia, Luciano Cannito, Milena Miconi, Pino Strabioli, Paolo Triestino, Annalisa Favetti, Piero Di Blasio, Pino Ammendola, Giovanni Scifoni, il direttore artistico del Teatro Brancaccio e della Sala Umberto Alessandro Longobardo. Presente anche Paolo Di Canio, ex giocatore della Lazio, squadra di cui Silvia era molto tifosa. Tutti hanno voluto ricordare la dolcezza di Silvia, la sua disponibilità e la mitezza che non ne diminuiva la determinazione nella vita privata come nella professione.

Al termine delle esequie, la bara è uscita dalla chiesa sulle note di 'Pensieri e parole' di Lucio Battisti, accompagnata da un lungo applauso.

